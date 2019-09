Zweites interstellares Objekt im Sonnensystem?

Kommt aus Richtung des Sternbilds Kassiopeia

Zurzeit ist der insterstellare Besucher rund 420 Millionen Kilometer von unserem Zentralgestirn entfernt. Seinen sonnennächsten Punkt wird C/2019 Q4 am 8. Dezember in einer Entfernung von etwa 300 Millionen Kilometern erreichen, heißt es auf der NASA-Website. Erste Berechnungen würden zeigen, dass der Komet wohl aus der Richtung des Sternbilds Kassiopeia kommt, berichten die Forscher. Auf seiner Flugbahn dürfte er der Sonne in etwa so nahe kommen wie der Mars. Anschließend sollte es den interstellaren Besuch wieder hinaus in die Weiten des Alls ziehen, so die Wissenschaftler.