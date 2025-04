Neues Gutachten lässt Cannabis-Shops aufatmen

Experte: „Fällt eindeutig nicht unter Tabakmonopol“

Ein neues Gutachten lässt die Branche nun jedenfalls aufatmen. Die Shops sehen sich in ihrer Ansicht bestätigt und nehmen den Verkauf ab sofort wieder auf. „Spätestens ab heute läuft der Verkauf wieder“, sagt Klaus Hübner vom Cannabis-Verband. Laut dem renommierten Verfassungsjuristen Heinz Mayer unterliegen legal handelbare Cannabisblüten nämlich zwar der Tabaksteuer, „sind jedoch eindeutig kein Gegenstand des Tabakmonopols“. Eine Ausweitung wäre laut dem Experten sogar verfassungs- und europarechtswidrig.

Für Mayer bedingt eine Belegung mit der Tabaksteuer nicht automatisch, dass diese auch unter das Verkaufsmonopol fallen. Das sieht das Finanzministerium anders. "Nach unserer Rechtsauffassung, unterliegt der Verkauf von CBD-Blüten ex lege auch dem Tabakmonopol", heißt es in einem Statement, und: „Ein Gutachten kann ein Verkaufsverbot nicht kippen." Laut Ministerium ändere sich also nichts am Verbot. Die zum Finanzministerium gehörende Monopolverwaltung lässt zudem per Statement wissen, dass man „die Stellungnahme von Mayer geprüft hat und man sie aber nicht nachvollziehen kann“.