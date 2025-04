Keba kauft in Pleite geschlitterte KI-Firma auf

Automatisierung und Künstliche Intelligenz – diese zwei Themen gehen Hand in Hand. Auch der Keba ist das bewusst. Jetzt machte der international agierende Automationsspezialist aus Linz in diesem Bereich einen weiteren Schritt, um sein Know-how in diesem Bereich auszubauen. So übernahm man einen in die Insolvenz geschlitterten KI-Experten aus der Landeshauptstadt.