Seeadler mit präpariertem Fuchs-Köder vergiftet

Am 7. Mai hatte ein Passant in der Katastralgemeinde Magland von Unterlamm einen erwachsenen Seeadler mit einem jungen Fuchs in den Fängen entdeckt. Der Greifvogel wirkte laut BirdLife stark beeinträchtigt und zeigte keinen Fluchtinstinkt. Sein Zustand war so schlecht, dass er sich fangen ließ. Trotz fachkundiger Betreuung verendete das Tier kurze Zeit später. Die Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark leitete Untersuchungen zur Todesursache ein.