Erneut Streit um Radweg in der Krottenbachstraße

Kaum ein Thema sorgt im 19. Bezirk für so viel Zündstoff wie der Radweg in der Krottenbachstraße. Während sich Anrainer und Geschäftsleute mit Radfahrern in die Haare kriegen, sind auch die politischen Parteien tief gespalten. Bei der letzten Bezirksvertretungssitzung stand der Radweg erneut im Mittelpunkt. Zu den Hintergründen: Ausschlaggebend war eine Diskussion um einen Schutzweg, auf den zugehörigen Plänen der SPÖ ist aber eine Verlängerung des bestehenden Radwegs erkennbar. Darauf schrillten bei den Kritikern, ÖVP und FPÖ die Alarmglocken.