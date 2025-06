Asli Kislal übernimmt 2026 das Theater der Jugend

Aslı Kışlal gilt als Expertin für postmigrantische Zugänge im Theater. 1970 in der türkischen Hauptstadt Ankara geboren, kam sie 1990 nach Österreich, wo sie in Wien Soziologie und Schauspiel studierte. Seit 25 Jahren arbeitet sie hauptsächlich in der Freien Szene, war aber auch als Streetworkerin tätig, hat eine Schauspelschule geleitet sowie international als Regisseurin gearbeitet.