Mit Hammer die Nase zertrümmert: Haftstrafe

Videos zeigen Attacke

Er lümmelt nun auf dem Anklagestuhl im Wiener Landl und bekennt sich nicht schuldig: „Die anderen haben ihn brutal geschlagen.“ Er sei erst später dazu gekommen. „Ich hab‘ da schon gesehen, er hat überall geblutet.“ Der Somalier geht sogar so weit, zu behaupten, er wäre letztlich vom Opfer mit dem Tod bedroht worden. Den Hammer hob er nur zur Abschreckung. Das Glück der Ermittlungsbehörde: „Das hat sich alles in einer U-Bahn-Station zugetragen. Da gibt es natürlich Videokameras“, so der Staatsanwalt.