Hammer-Attacke auf Polizeiwagen in Wien-Mariahilf

Hammer-Attacke auf einen geparkten Streifenwagen in Wien: Während Polizisten und Beamte der Stadt Wien in der Inneren Mariahilfer Straße am Samstagnachmittag mit einem Kontrollschwerpunkt zu E-Scooterfahrern beschäftigt waren, malträtierte ein 25-jähriger Passant das Polizeiauto gegen 14 Uhr mit einem Vorschlaghammer.