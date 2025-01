Brutaler Hammerangriff: Opfer überlebten nur knapp

„Ich bin erfreut und erstaunt, wie gut es Ihnen geht“, wendet sich Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp an die Zeugin im Wiener Landl. Was angesichts des brutalen Angriffs auf die 43-Jährige an ein Wunder grenzt. Narben im Gesicht, Einschränkungen der Sprache und Gleichgewichtsprobleme erinnern sie aber stetig an die Nacht auf den 16. Juli 2024 am Wiener Meiselmarkt.