Sturz in Kanal: Radfahrerin drohte zu ertrinken

In Wien-Döbling nahm eine Radtour am Ostermontag ein gefährliches Ende: Eine Radfahrerin kam auf einem Radweg vom Weg ab und stürzte in den Donaukanal. Verzweifelt klammerte sich die Frau an das Gestrüpp an der rund drei Meter hohen, senkrechten Ufermauer – eine Rettung aus eigener Kraft war unmöglich.