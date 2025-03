Mord-Anklage zu Gräueltat in Schrebergartenhaus

Unfassbar grausam – dieses Verbrechen, das in der Nacht auf den 4. September 2024 in einer Schrebergartensiedlung in Wien-Floridsdorf geschehen ist: Robert O. brach dort damals in das Häuschen einer 91-Jährigen ein und brachte sie auf bestialische Weise um. „Ich wollte einfach töten“, so der 52-Jährige später in Verhören.