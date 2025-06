Sicherheitslage: Dringender Appell von Kriminalist

Intensivtäter nur durch Chatüberwachung zu überführen

Festgenommen wurden auch Nikola V. und Nikola F. Die beiden Mitglieder des serbischen Vracar-Clans wurden im Oktober in Spanien gefasst und im Frühjahr an Österreich ausgeliefert. Bei einem Raub von 13 Kilo Kokain im Dezember 2019 in Wien-Liesing hatten sie einen Mann niedergestochen, im März 2000 hatten sie zwei Personen in der Wiener Innenstadt entführt und sie um eine Million Euro erpresst. Nikola V. soll außerdem in einem Gefängnis in Österreich versucht haben, einen Mithäftling zu ermorden.