Wenn Salzburg musikalisch zur Lagungenstadt wird

Die Arien erzählen immer etwas über universelle Themen, erzählte der Dirigent der Produktion, Gianluca Capuano. Sie würden sich deshalb mit ihren Originaltexten gut in das Konzept integrieren lassen. All das spiele in zwei Welten, einer surrealen Traumwelt und in einer realistischen Welt mit Menschen aus Fleisch und Blut. Capuano leitet bei „Hotel Metamorphosis“ das Ensemble Les Musiciens du Prince, es singen uns spielen u.a. die künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele, Cecilia Bartoli, sowie Nadezha Karyazina, Lea Desandre, Philippe Jaroussky und Angela Winkler.