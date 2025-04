Drogenmafia flutet Flughafen mit Haschisch

Spürnasen am Flughafen vereiteln Drogenschwemme

In den letzten neun Monaten zog die Grenzpolizei am Flughafen Schwechat eine unglaubliche Bilanz: 25 Festnahmen, 700 Kilo Cannabis sichergestellt! Die Kuriere – meist junge Männer und Frauen zwischen 25 und 40 Jahren aus England, Rumänien, den USA, Holland oder der Schweiz – hatten ein klares Ziel: die heiße Ware nach Großbritannien, Deutschland oder Spanien weitertransportieren. Doch für viele endete die Reise nicht in London oder Madrid, sondern in einer österreichischen Gefängniszelle.