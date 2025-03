Frau bei Drogen-Schmuggel am Airport Wien erwischt

Ein vermeintlich harmloser Koffer am Flughafen Wien entpuppte sich als brisante Schmuggelfracht: Bei einer Kontrolle entdeckten Grenzpolizisten am Dienstag ein Reisegepäck, prall gefüllt mit 20 Kilogramm Cannabiskraut. Kurze Zeit später klickten bei einer jungen Schwedin am Gate die Handschellen.