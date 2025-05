Auszeit wegen Fingernägel, in Tränen ausgebrochen

Osaka brach in Tränen aus: „What the f*** is this?“

Doch nicht nur das: Auf der anschließenden Pressekonferenz brach sie wegen ihrem frühen Aus in Tränen aus. Besonders schwer falle es ihr, Menschen aus ihrem Umfeld zu enttäuschen. Darunter auch ihr Trainer Patrick Mouratoglou. „Ich hasse es, Leute zu enttäuschen“, sagte Osaka. „Also selbst bei Patrick habe ich das gerade gedacht… Aber er geht von der Zusammenarbeit mit der größten Spielerin aller Zeiten (Serena Williams) über zu so was hier, und denkt sich: ‘What the f*** is this? Wisst ihr, was ich meine? Tut mir leid fürs Fluchen, ich hoffe, ich werde nicht dafür bestraft, aber…“