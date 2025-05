Verlobung, Meistertitel und was kommt jetzt?

Als ihn Ehrenpräsident und Edelfan Siegfried Zehetner per Telefon darüber informierte, saß er gerade im Stadion in Wals-Siezenheim: Daniel Ruttensteiner! Der Erfolgstrainer durfte in seinem fünften Jahr in Dietach über den zweiten Meistertitel jubeln – und das während er beim Bundesliga-Kick Salzburg – Rapid war. Denn der Titelkampf war erst einen Tag nach dem 1:0 der Dietacher in Micheldorf entschieden worden.