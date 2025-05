Knicks schlagen im Halbfinale gegen Indiana zurück

Towns orchestrierte mit 20 Punkten im vierten Viertel eine Aufholjagd, die stark an die erste Play-off-Runde gegen die Boston Celtics erinnerte. Im dritten Duell mit den Pacers hatte es davor lange Zeit nach dem dritten Sieg der Gastgeber – und damit einer möglichen Vorentscheidung – ausgesehen. „Für mich war klar, dass ich die Chance im vierten Viertel nutzen würde, wenn ich sie bekomme“, sagte der Spieler, der die Gäste mit 24 Zählern und 15 Rebounds anführte. Die vierte Partie in der „best of seven“-Serie findet am Dienstag (Mittwoch 02.00 Uhr MESZ) statt. Auch dann wird wieder in Indianapolis gespielt.