Eingeschleppte Schlange kroch aus Hotel-Toilette

Fühlte sich in Rohren anscheinend pudelwohl

Mit viel Fingerspitzengefühl gelang es den Experten schließlich, das Tier zu befreien. Bei der identifizierten Schlange handelte es sich um eine Königsnatter, eine in Nordamerika beheimatete, nicht giftige Schlange. „Diese Art ist nicht in Österreich beheimatet, weshalb wir stark vermuten, dass es sich hier um ein ausgesetztes oder entlaufenes Haustier handelt“, so der Tierschützer.