Heimatdienst lädt zum Geschichts-Symposium

Für „zeitgemäßen Landespatriotismus“ und „gutnachbarlicher Verbundenheit mit dem Alpen Adria Raum“ will der Kärntner Heimatdienst stehen, was auch in einer sogenannten Entschließung niedergeschrieben wurde. Bei der Jahreshauptversammlung im März hieß es, man wolle „Wahrer und Hüter der Kärntner Identität“ sein, als „patriotisches Gewissen des Landes“ fungieren und als „patriotische NGO und wertkonservativer Think Tank“, also als Nichtregierungsorganisation und Denkfabrik, wahrgenommen werden. Dazu gehört auch ein Symposium, das am Samstag, 17. Mai (9 bis 13 Uhr), im Europahaus in Klagenfurt stattfindet.