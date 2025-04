Grande Julia! Grabher fixiert den Titel-Hattrick

Nach nur 68 Minuten verwandelte Julia Grabher ihren zweiten Matchball zum 6:1, 6:2-Finalerfolg über die 25-jährige Ukrainerin Katarina Zavatska (WTA-Nr. 280), die sich in Chiasso erst durch die Qualifikation kämpfen und auf dem Weg ins Finale unter anderem die an zwei gesetzte Argentinierin Julia Riera ausschalten musste. Für die Dornbirnerin war es nach den Triumphen beim W35-Turnier in Santa Margherita di Pula auf Sardinien (It) und zuletzt beim W75-Event in Koper (Slo) der bereits dritte Titel in Serie, der insgesamt 17. ihrer Karriere. Es war für den Schützling von Trainer Günter Bresnik auch das 17. gewonnene Match in Serie und das, ohne dabei auch nur einen einzigen Satz abzugeben.