EM-Stadionkletterer soll Polizeikosten zahlen

Der Mann war beim EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark unter dem Stadiondach entdeckt worden. Laut „Spiegel“ war er bereits am Vorabend hinaufgeklettert, um Fotos zu machen. Er gehört demnach zur „Roofer“-Szene, also zu Leuten, die in waghalsige Höhen klettern.