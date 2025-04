„Es braucht keine Partei, um etwas zu bewegen“

Montag, 7 Uhr früh. Ernst Fischbacher sitzt wie an jedem Arbeitstag mit Hemd und Steirerjanker an seinem Schreibtisch. Die Glocken der benachbarten Kirche läuten, ein Kondolenzbesuch am späten Vormittag wird der letzte offizielle Akt in seiner Funktion als Bürgermeister sein. „Meine Sachen habe ich schon am Sonntag in einer Kiste verstaut“, sagt der 61-Jährige und lacht. Von Wehmut ist wenig zu spüren.