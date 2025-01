So erklärt Wiens Rathaus die Vorverlegung der Wahl

„Termin nach dem 1. Mai hätte SPÖ viel mehr genützt“

Man habe die Wahl nur vorverlegt, um „für stabile Verhältnisse“ in Wien vor dem Sommer zu sorgen, erklärte Ludwig die um ein halbes Jahr verkürzte Legislaturperiode. Er erwartet „Anschläge auf die Wiener Bevölkerung“ nach der „Zeitenwende“ durch eine blau-schwarze Bundesregierung. Würde sich Wien währenddessen im Wahlkampf befinden, könne man diese Anschläge nicht entsprechend parieren. Er will noch so viel „offene Punkte aus dem Regierungsprogramm wie möglich abarbeiten – und dann geht‘s um Wien“.