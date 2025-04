Das war’s! Diese Politiker sind weg

Nach Anfragen zu OP-Wartezeiten, Demokratieschulen, Bürgerversammlungen und der Energieversorgung wurden der neue Stadtentwicklungsplan STEP 2035 oder die Umgestaltung des Donaukanals beschlossen. Die Grünen brachten auch noch eine Dringliche Anfrage an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ein. Anlass ist die jüngst bekannt gewordene Auslagerung von Operationen aus dem WIGEV an Privatkliniken der Uniqua-Gruppe. Ganz allgemein standen am Mittwoch im Rathaus die Zeichen jedoch auf Abschied. Einige langjährige Gemeinderäte kandidieren nämlich nicht mehr und verabschieden sich somit in die Politpension.