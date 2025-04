Wien-Wahl: Frist für Wahlkartenantrag endet heute

Briefwahlstimmen werden erst am Montag ausgezählt

Neu ist heuer, dass nicht alle Briefwahlstimmen erst am Tag nach der Wahl ausgezählt werden. In Wien gilt analog zur neuen Regelung bei EU- oder Nationalratswahlen nun ebenfalls, dass (mit Ausnahme jener der EU-Bürger, Anm.) fast alle Stimmzettel, die bis Freitag um 17 Uhr eintreffen, in den zuständigen Sprengeln mitgezählt werden.