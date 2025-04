Magische Buchschätze hinter dicken Klostermauern

Seit mehr als 900 Jahren arbeiten und beten Benediktinermönche im Stift St. Paul im Lavanttal. In dieser „Schatzkammer Kärntens“ gibt es mehrere Bibliotheken, in denen historische Bücher aufbewahrt werden. Teils allerdings hinter verschlossenen Türen – die „Krone“ durfte einen Blick in den Hochsicherheitstrakt werfen!