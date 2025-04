Wintersport-Ikone verdaut die Saison am Meer

Und was bringt die Zukunft? Ziemlich sicher zumindest noch ein Großereignis. Auch wenn im Sommer 2024 schon Spekulationen über ihre mögliches Karriereende die Runde machten, dürfen die Olympischen Spiele in ihrer Heimat Südtirol in Stein gemeißelt sein. „Ich freue mich darauf, zum letzten Mal in meiner Heimat zu starten, die Veranstaltung zu genießen und hart zu arbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen“, meinte sie etwa noch im Herbst mit Blickrichtung Heim-Spiele. Gut möglich, dass Olympia dann gleichzeitig den großen Schlussakkord gibt. Jetzt ist aber einmal abschalten angesagt. Und den Sommer genießen.