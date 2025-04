Böses Omen? Bei diesem Aufstieg stirbt ein Papst

Italienische Medien schreiben deshalb schon von einem „kuriosen Zufall des Fußballs“, wenn man einen Blick in die Historie der US Avellino wagt. Die Anfänge der unglücklichen Verflechtung liegen dabei im Jahr 1958, als Papst Pius XII. im Oktober starb und Avellino am Ende der Saison den Aufstieg in die Serie C schaffte.