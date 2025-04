Traditionsbetrieb schlitterte in die Insolvenz

Gerichtliche Auseinandersetzung mit Auftraggeber eines Großprojekts

Das Umfeld für den 1994 gegründeten Betrieb war in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, berichtet Shamiyeh. Material- und Personalkosten stiegen, konnten aber nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Zugleich ging die Zahl der Aufträge zurück, weil der Neubau ins Stocken geriet. Wäre all das nicht schon schwierig genug, befindet man sich seit einigen Wochen in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Auftraggeber eines Großprojekts, die letztendlich den Todesstoß versetzte.