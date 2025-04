Schmuckhändler sperrt weitere drei Filialen zu

Anerkannte Forderungen lagen bei 3,4 Millionen Euro

Unter der Führung von Masseverwalter Christopher Schuster mussten in den letzten Wochen schmerzhafte Einschnitte gemacht werden. In einem ersten Schritt waren im Jänner neun Filialen des Unternehmens geschlossen worden. Bei der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht in Linz wurde dann nicht nur von anerkannten Forderungen in Höhe von 3,426 Millionen Euro berichtet, sondern auch davon, dass weitere Shop-Schließungen anstehen.