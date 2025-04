Heat und Grizzlies lösen letzte Play-off-Tickets

Die Miami Heat und die Memphis Grizzlies haben sich am Karfreitag die letzten Tickets für das Play-off in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Zum Abschluss des Play-In-Turniers gewann Miami auswärts bei den Atlanta Hawks mit 123:114 nach Verlängerung und zieht damit als Nummer acht der Setzliste der Eastern Conference in die Finalrunde ein. Dort warten die Cleveland Cavaliers.