Struber: „Steht jetzt noch mehr im Schaufenster!“

Köln-Trainer Gerhard Struber hat Dejan Ljubicic in der finalen Phase des Aufstiegskampfes in die Pflicht genommen. Der 27-Jährige steckt derzeit in einem Formtief. Zudem läuft sein Vertrag am Ende der Saison aus und es gibt Interesse aus der Bundesliga. Kein Grund, mit den Gedanken abzuschweifen, wie sein Trainer klarstellt: Der ÖFB-Legionär stehe nun noch mehr im Schaufenster und müsse abliefern!