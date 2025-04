Donauinsel ist aus dem Winterschlaf erwacht

Ostern kratzt heuer an der zeitlichen Rekordmarke: Mit einem Ostersonntag am 20. April ist dieses Jahr nur fünf Tage vom kalendarisch spätestmöglichen Termin entfernt. (Der frühestmögliche Ostersonntag wäre der 22. März.) Damit präsentiert sich die Natur, dem Schlechtwettereinbruch in der Karwoche zum Trotz, in Wien in frühlingshafter Bestform – gerade auch auf der Donauinsel, wo Apfel, Kirsche, wilder Thymian und noch mehr bis zu unzähligen Gänseblümchen bereits in Blüte stehen.