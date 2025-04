Freibäder mit neuen Kursen und alten Preisen

Am 2. Mai beginnt die Wiener Freibadsaison. Im Fall überraschender Hitze könne man auch früher aufsperren, „aber danach sieht’s ja eher nicht aus“, schätzt Bäder-Chef Hubert Teubenbacher. Ohnehin gibt es noch genug zu tun bis dahin: Derzeit müssen 74 Becken in 30 Freibädern – in jeder Hinsicht – mit Hochdruck gereinigt werden: Wegen der Temperaturen bisher musste die winterliche Schutzbefüllung bisher in den Becken bleiben. Die alljährliche Vorschau auf die Freibadsaison fand damit erstmals vor leeren Becken statt, was Teubenbacher freute: „Schön, dass man die Arbeit sieht.“