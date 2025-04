Raus in die Natur: So machen Sie sich draußen fit

Wer bis Sommer in Form kommen möchte, der sollte schön langsam in die Gänge kommen. Die gute Nachricht: Mit dem nun auch spürbaren Frühlingsbeginn kann man im Grün ohne schwere Geräte oder teure Ausrüstung reichlich Kalorien verbrennen. Wie das am besten geht, verrät der St. Pöltner Personalcoach Lukas Grigorescu.