Schuster-Burda verteidigt Sparpläne der Regierung

Auswirkungen so gering wie möglich halten

Schuster-Burda betont, dass es in Vorarlberg auch in Zukunft eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Unterstützung geben wird. Ziel sei es, die Auswirkungen für die betroffenen Personen und Familien so gering wie möglich zu halten. In speziellen Fällen werde sich dies aber nicht immer zur Gänze vermeiden lassen.