Tränen fließen! Neymar vor nächster Zwangspause

Der durchgespielten zweiten Hälfte am Wochenende nach einmonatiger Pause sollte nun ein großes Jubiläum folgen. Beim 100. Heimspiel für den Pele-Klub stand Neymar am Mittwoch wieder in der Startelf, sank nach dem zweiten Santos-Treffer angesichts der erneut drohenden Zwangspause unter Tränen auf den Rasen, ehe er sich wenig später vom Platz fahren ließ, um dann den Rest der Partie auf der Ersatzbank zu sitzen.