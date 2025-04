„Werft sie einfach raus!“ Aufregung nach CL-Farce

Dass Ousmane Dembele bei der 2:3-Niederlage gegen Aston Villa am Dienstagabend von der UEFA zum „Man of the Match“ gekürt worden war, irritierte den PSG-Star sogar selbst. „Werft sie einfach raus“, kritisierte Trainer-Legende Fabio Capello die Entscheidung der Verantwortlichen.