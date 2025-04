Erinnern für die Zukunft

Ab 26. April erinnern zwei Ausstellungen im Haus der Geschichte Niederösterreich in St. Pölten an das schrecklichste Kapitel der Vergangenheit: „Kinder des Krieges – Aufwachsen zwischen 1938 und 1955“ und „KZ überlebt – Porträts von Stefan Hanke“. Das Haus der Regionen, die Bildungsdirektion, Volkskultur NÖ und viele weitere Institutionen stellen ihr Jahresprogramm ebenso thematisch ins Zeichen der Erinnerung. Am 8. Mai ist ein Festakt im Festspielhaus St. Pölten geplant.

Weitere Informationen: www.erinnernfuerdiezukunft.at