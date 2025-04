„Bestie“ hat an Karriere keine Erinnerungen mehr

Er war eine Urgewalt auf dem Rugbyfeld: Muskelbepackt, mit langen schwarzen Haaren, wildem Rauschebart und gefürchtet in den Zweikämpfen. Doch Sébastien Chabal, auch „die französische Bestie“ genannt, kann sich an seine aktive Karriere nicht mehr erinnern. Der 47-Jährige leidet an einem dramatischen Gedächtnisverlust.