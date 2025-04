„Wir fahren dort, wo Frauen nichts wert sind“

Der Welser Formel-Hoffnung Emma Felbermayr steht mit ihrem Kick-Sauber am Wochenende in der zweiten Runde der Formel-1-Academy eine ultraharte Hitzeschlacht in Saudi-Arabien bevor. Ihr geheimes Ziel auf dem heißen Kurs in Jeddah heißt Podium. Beim Debüt in Shanghai hatte sie Platz 5 erreicht.