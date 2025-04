FPÖ gegen ÖVP: Bruderduell im Nobelbezirk Döbling

Roadrunner-Szene

Der Autoverkehr ist – wie in den meisten anderen Bezirken der Stadt – auch in Döbling ein großes Thema. Neben dem Durchzugsverkehr gilt der Nobelbezirk auch als Hochburg der so genannten Roadrunner-Szene, die sich zu nächtlicher Stunde in der Heiligenstädter Straße trifft, um dann am Gürtel mit den gehegten Boliden herum zu brettern. Auch der Kahlenberg gilt als beliebter Treffpunkt für die PS-Freaks.