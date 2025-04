Eishockey-Frauen bleiben bei WM in China makellos

Anna Meixner brachte die ÖEHV-Auswahl im ersten Abschnitt durch eine feine Einzelleistung in Führung (9.). Die erst 16-jährige Wienerin Emma Lintner, die am kanadischen Stanstead College aktiv ist, erhöhte im Mitteldrittel (28.). Annika Fazokas besorgte in Überzahl das 3:0 (48.), während Torfrau Selma Luggin ihr zweites „Shutout“ verzeichnete. Bereits gegen Dänemark hatte Österreich mit 3:0 gewonnen. Nach dem Duell mit den Slowakinnen warten am Donnerstag noch die Niederlande sowie am Samstag Frankreich.