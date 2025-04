Hexenverfolgung in Ghana: Frauen mit Tod bedroht

Der Glaube an Hexerei bleibt in vielen ländlichen Gemeinschaften entlang der afrikanischen Westküste, darunter in Ghana, verbreitet. Menschen, die dem Vorwurf der Hexerei ausgesetzt sind, werden üblicherweise aus ihrem Zuhause verbannt. In Ghana suchen Betroffene oft Flucht in Lagern, die von traditionellen Priestern geführt werden. Dort bleiben sie dem Bericht von Amnesty zufolge bis zu ihrem Tod oder bis eine andere Gemeinschaft sie aufnimmt.