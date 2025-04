Borussia Dortmund gegen Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Der BVB hofft derweil auf eine weitere Steigerung, in der Bundesliga hatte man am Wochenende eine Reaktion auf das 0:4 in Barcelona gezeigt und dem FC Bayern München auswärts ein 2:2 abgeknöpft. Daran möchte Dortmunds Coach Kovac, der weiter auf den verletzten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer verzichten muss, anschließen. „Wir wollen versuchen, unsere Fans, die 81.000, auf unsere Seite zu bekommen. Das geht nur durch Leidenschaft, Leistung und Laufbereitschaft. Ein schnelles Tor würde uns helfen.“ Fehlen könnte Kapitän Emre Can, den Adduktorenprobleme plagen.