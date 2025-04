Kellermayr-Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Staatsanwaltschaft will schriftliche Urteilsbegründung

„Die Urteilsbegründung hat mündlich stattgefunden und kann dementsprechend nicht allumfassend sein“, sagt Humber. Einige Argumente, die zur Anklage geführt haben, würden sich in der mündlichen Begründung nicht wiederfinden. Deshalb habe die Anklagebehörde Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. Das heißt noch nicht, dass die Beschwerde auch tatsächlich ausgeführt wird. „Wir werden auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung über das weitere Vorgehen entscheiden“, so Humber weiter.