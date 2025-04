Österreichs Handball-Frauen fahren zur WM 2025!

Das ÖHB-Team hatte am Donnerstag in der Heimat nach Startschwierigkeiten dank einer dominanten Schlussviertelstunde noch ein komfortables Sieben-Tore-Polster geschafft. In Amasya, rund 100 km südlich der Schwarzmeermetropole Samsun gelegen, brauchte es zu Beginn eine neuerlich gut aufgelegte Torfrau Denise Kaufmann, die sich dem türkischen Anfangselan in ihrem erst vierten Länderspiel mit einigen Paraden entgegenstellte.