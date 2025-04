ÖHB-Frauen gewinnen WM-Quali gegen die Türkei

Österreichs Handball-Frauen haben am Donnerstag einen ersten, wichtigen Schritt zur Weltmeisterschaft 2025 getan. Im Qualifikations-Play-off-Hinspiel hatte die im Umbruch befindliche Equipe von Teamchefin Monique Tijsterman in Schwechat gegen die Türkei lange zu kämpfen, feierte dank eines starken Finishs aber schließlich einen klaren 36:29-(13:13)-Erfolg. Den gilt es, am Sonntag (18 Uhr) in Amasya zu verteidigen.