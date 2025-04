Kellerbrand in Wohnhaus: Frau atmete Rauchgase ein

Schrecksekunde am Samstagabend für die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Bürmoos. Dichter Rauch drang aus dem Keller heraus. Als die Feuerwehr eintraf, mussten einige Bewohner das Haus verlassen und andere in den Wohnungen bleiben. Die Brandgefahr konnte rasch gebannt werden – eine Frau wurde verletzt.